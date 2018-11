Rotterdam wil verandering Piet faciliteren, niet bepalen

Het Rotterdamse college vindt dat de toekomst van het Sinterklaasfeest moet worden bepaald door de samenleving, niet door de politiek. “Maar we willen wel een faciliterende rol spelen, die ervoor zorgt dat de samenleving ontspannender wordt”, zegt loco-burgemeester Bert Wijbenga.

Na een bij vlagen fel debat over de Sinterklaasintocht van afgelopen weekend, sloot burgemeester Aboutaleb af met een emotionele oproep. "Mijn gevoel zegt: we debatteren over een symptoom dat dieper ligt." Hij noemt het diepere kloven in de samenleving die gedicht moeten worden.

Aboutaleb doet een dringend beroep op aan de gemeenteraad. "Ik zou het fantastisch vinden als we allemaal onze verantwoordelijkheid pakken. Dat vraagt om leiderschap, ik ben daar graag toe bereid."

Daarna moest de burgemeester naar een ontmoeting met de president van Singapore. Dat schoot Leefbaar en het CDA in het verkeerde keelgat. “Ik heb bezwaar tegen dit statement van de burgemeester, laten we hierover in een raadsdebat verder debatteren”, zei Christine Eskes (CDA). Dat vond ook Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam). “Ga de burgemeester maar terughalen.”

Loco-burgemeester Wijbenga, die Aboutaleb verving, vond dat het debat over Zwarte Piet een gesprek tussen doven is. “We naderen elkaar niet, deze heftigheid is nieuw in dit debat.”

Kinderfeest niet in grondwet

Burgemeester Aboutaleb vindt dat hij de grondwet goed heeft toegepast tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam afgelopen zaterdag. Na vragen van onder meer Leefbaar Rotterdam en de VVD over de demonstraties voor en tegen Zwarte Piet tijdens de intocht, benadrukte hij donderdagochtend in de gemeenteraad het recht van demonstreren. "De bedoeling van de wet is dat het ongemakkelijk mag worden."

Aboutaleb noemt het Sinterklaasfeest cultureel erfgoed en een belangrijke traditie. "Maar het staat niet in de grondwet. Daar staat het recht voor demonstreren wel in. Dat moet kunnen op het moment van de intocht. Op dezelfde tijd en locatie."

Gevaarlijk

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam stelde de burgemeester vragen over de veiligheid tijdens de demonstratie. Ze vroeg waarom niet werd ingegrepen toen de demonstranten over de Erasmusbrug liepen.

Ook vond ze het spandoek met de tekst 'Zwarte Piet is racisme' te groot en te zwaar. "Doordat er een dynamische demonstratie ontstond, werd het gevaarlijk. Nu kunnen we het kinderfeest alleen nog maar vieren met een peloton ME."

Gezien worden

Aboutaleb zegt dat de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet zich keurig aan de afspraken hebben gehouden. Ze mochten verzamelen op het Wilhelminaplein en over de brug naar hun demonstratievak lopen. Ook voor het spandoek had hij toestemming gegeven."Dat het spandoek zichtbaar was en te lezen, is juist de bedoeling. Als demonstratie moet je gezien en gehoord kunnen worden", legt hij uit. Alleen de klacht van KOZP dat het demonstratievak te klein zou zijn, vindt hij onterecht.

"We hebben wel ingegrepen toen de demonstranten werden aangevallen", zegt de burgemeester. Er zijn vier personen aangehouden toen demonstranten tegen Zwarte Piet op de Erasmusbrug vanuit auto's werden bekogeld met vuurwerk en eieren.

Buitengewoon laf

Aboutaleb wist niet dat mensen van Pegida verkleed als Zwarte Piet tussen de mensen gingen lopen. "Dat is buitengewoon laf", haalt Aboutaleb uit. De burgemeester had graag gezien dat Pegida zich gemeld had, dan kon hij ook die demonstratie faciliteren.

Volgens Vincent Karremans (VVD) werd de sfeer merkbaar grimmig. Hij vraagt of dat moet worden toegestaan bij een kinderfeest. Aboutaleb herkent dat beeld niet. "Ik was erbij, op het podium. Dat was erg gezellig. De opstootjes waren niet in de buurt van de intocht, maar bij het hotel. In de grondwet staat niet dat ik een gezellig kinderfeest moet organiseren."