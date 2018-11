Scholieren Wartburg College op schoolplein verrast door fietslichtcontrole

Van heinde en ver rijden scholieren op de fiets het plein van het Wartburg College in Rotterdam-Zuid op. Donderdagochtend werden ze tot hun verbazing opgewacht door hun adjunct-directeur en een fietsenmaker. Want: doen de fietslichten het wel?

Als de eerste bel van locatie Guido de Brès gaat, staan er al 25 fietsen met een kapot licht in de rij voor de fietsenmaker ter plaatse. "Oxidatie", zucht hij. "Dat zie je tegenwoordig veel met die batterijverlichting. Die fietsen staan in weer en wind, dan gaat het oxideren." Oxidatie is een chemisch proces dat bijvoorbeeld voor roest kan zorgen. Bij fietslampjes met batterijen kunnen daarom de contacten soms niet meer goed aansluiten.

Arno Dekker, adjunct-directeur van de school, wacht zijn leerlingen buiten op. Hij is blij verrast met wat hij ziet. "Heel veel leerlingen hebben hun verlichting op orde."

Tessa Beeloo van Veilig Verkeer Nederland is ook aan het controleren op het plein. "Zeker in de grote steden hebben kinderen een behoorlijke kans op ongelukken", waarschuwt ze.

Leerlingen die met een werkend voor- en achterlicht aan komen fietsen, krijgen als beloning een extra lampje.