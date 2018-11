Kensington sluit concert in de Kuip niet uit

Fans van de band Kensington kunnen donderdagavond in 47 bioscopen in Nederland de concertfilm van het optreden in concerthal Ziggo Dome zien. In drie Rotterdamse bioscopen en in Vlaardingen kun je genieten van groot beeld en goed geluid van de concertregistratie.

De band stond in 2017 vijf avonden in de Amsterdamse Ziggo Dome. Die optredens zijn geregistreerd en daar is een concertfilm van gemaakt, die eenmalig wordt vertoond. De film is wat uitgebreid met backstage-beelden.

Drummer Niles Vandenberg kijkt tevreden terug op de concerten. "Het was de eerste reeks shows waarbij we visuals mee de zaal in namen. In de ring hingen lampen en er waren installaties die de zaal in gingen."

Naast de shows in de Ziggo Dome, stond Kensington ook een avond in de Johan Cruijff ArenA. "Dat was een bijzondere ervaring. Ik weet niet of we dat snel nog een keer zullen doen. Het was allemaal super gegaan, maar de Ziggo Dome is gebouwd voor concerten, daar kun je veel meer kanten op", zegt Niles bedachtzaam.

De Kuip

Toen de Utrechtse band hoorde dat Rammstein en Marco Borsato in 2019 in de Rotterdamse Kuip optreden, dacht de band: misschien kunnen we niet achterblijven. "Ik sluit het zeker niet uit. Ik kan niets toezeggen, maar het idee leeft, zeker", zegt Niles.

Misschien komt de boekhouder van de band dan ook een keer kijken. "Toen we speelden in de Johan Cruijff ArenA, wilden we onze boekhouder uit Rotterdam uitnodigen. Maar die kwam gewoon niet", zegt Niles lachend.