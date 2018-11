Meer en langere metro's op Black Friday

Koopjesjagers, die vrijdag hun slag willen slaan op Black Friday, zijn in het centrum van Rotterdam aan het goede adres. Vanwege grote kortingen bij veel winkels wordt een stormloop verwacht. Daarom heeft de RET een speciale Black Friday-dienstregeling.

Tussen Rotterdam Centraal en Slinge rijden ook buiten de spits langere voertuigen. Elke vijf minuten vertrekt er een metro van en naar het centrum. De late shoppers hoeven zich geen zorgen te maken: de weekendmetro rijdt tot 02:04 uur.

'Black Friday' ontstond in de Verenigde Staten. Het is de eerste dag na Thanksgiving en daarmee de commerciële opening van het kerstseizoen. Door de enorme drukte in steden vanwege alle kortingen, deze dag de naam Black Friday gekregen.