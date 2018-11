Shirma Rouse vertaalt liefde voor Kerst naar nieuw album

"Kerst is mijn favoriete tijd van het jaar, ik hou van geven, delen en samenzijn", vertelt een dolenthousiaste Shirma Rouse over haar nieuwe album. Nog even afmixen en dan ligt het album in de winkels of kun je het online beluisteren.

De Rotterdamse soulzangeres is de laatste tijd bezig geweest met het opnemen van een kerstalbum. Over een paar dagen komt het uit en niet veel later begint haar tour door het land.

Terug naar de roots

Met de Christmas Gospel Sessions, zoals de tour heet, bezoekt Shirma zes kerken door heel Nederland. 21 december staat ze in de Rotterdamse Arminiuskerk. "Ik ben een christen en opgegroeid in de kerk, dus het is voor mij heel bijzonder om deze concerten daar te doen. Ik ga letterlijk terug naar mijn roots", zegt de zangeres.

Op het album staan volgens Rouse liedjes waar je vrolijk van wordt. "Deze plaat is een knipoog naar het kerstgevoel. Je kan het opzetten en gezellig luisteren met je geliefden."

Het zijn allemaal bekende kerstliedjes, maar "wel op z'n Shirma's". De soulzangeres maakte bijvoorbeeld een geheel eigen versie van de wereldberoemde klassieker All I Want For Christmas.

Curaçao

Zelf draait ze al bijna vier weken kerstliedjes, zoveel zin heeft Shirma in de dagen vol lichtjes en liefde. Het enthousiasme is niet zo gek, want de zangeres is Kerst op Curaçao gewend. "Daar is het echt heftig, alles is uitgelicht, je versiert zelfs bijna je auto. Hele straten doen mee."