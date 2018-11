Deel dit artikel:













Brand in hotel Rotterdam-Centrum Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een hotel aan het Weena in Rotterdam-Centrum is donderdagochtend brand uitgebroken. De brand woedt in de kelder.

Vermoedelijk gaat het om Premier Suites, op de hoek van het Kruisplein en het Weena. Het pand is volledig ontruimd. De brandweer doet onderzoek. (later meer)