Brand in spouwmuur hotel Rotterdam-Centrum Foto: MediaTV Foto: @JanHenk038

In een hotel aan het Weena in Rotterdam-Centrum is donderdagochtend brand uitgebroken. De brand woedde in een spouwmuur en is inmiddels uit.

Het gaat om het pand van Premier Suites & Offices, op de hoek van het Kruisplein en het Weena. De rook heeft zich wel door het pand verspreid. De brandweer is gestart met ventileren. Ook worden mensen ingezet om metingen op het gebied van koolmonoxide uit te voeren. Het zal om die reden nog enige tijd duren voor de mensen weer naar binnen kunnen. Tot die tijd worden zij opgevangen in een gebouw aan de overzijde van de straat.