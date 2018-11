Feyenoord-nieuws: Haps traint weer met groep mee, Van Persie ontbreekt nog steeds

Stanley Elbers (Excelsior) in gevecht met Ridgeciano Haps (Feyenoord)

Ridgeciano Haps traint niet meer apart. De verdediger deed donderdag weer volledig mee met de groep van Giovanni van Bronckhorst. Haps staat al sinds begin dit seizoen met een beenblessure buitenspel.

De verwachting is dat Haps na de winterstop weer inzetbaar zal zijn. Naast Haps stonden ook Luis Sinisterra en Tonny Vilhena weer op het veld op trainingscomplex 1908. Eerstgenoemde was geblesseerd, Vilhena was met het Nederlands eftal op pad.

Robin van Persie ontbreekt nog altijd bij de groep vanwege een blessure. De oud-international liet zich wel op het veld zien, maar trainde apart. Deens international Nicolai Jørgensen en Renato Tapia (Peru) waren er donderdag niet bij. Zij sluiten vrijdag weer aan.

Feyenoord speelt zondag om 14:30 uur in de Kuip tegen FC Groningen.