Jongere uit opvang steekt begeleidster in Rotterdam-Delfshaven Ambulance (archief)

Een medewerkster van het Leger des Heils is donderdagmorgen neergestoken door een cliënt. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De 22-jarige verdachte wordt door de politie gezocht.

De verdachte woont in de jongerenopvang van het Leger des Heils aan de Dunantstraat. De vrouw is zijn begeleidster. Eerder hadden zij nog een goed gesprek gehad. Donderdagmorgen ontmoetten de vrouw en de verdachte elkaar in het pand. De man trok een mes en stak de vrouw in de buik. Andere medewerkers waren ooggetuige van de steekpartij. Het Leger des Heils heeft opvang voor hen geregeld.