Steekpartij in zorginstelling Rotterdam-Delfshaven Ambulance (archief)

In Rotterdam-Delfshaven is donderdagochtend een vrouw neergestoken. De steekpartij was bij een zorginstelling aan de Dunantstraat.

Welke verwondingen de vrouw precies heeft opgelopen, is nog niet duidelijk. Een ambulance is ter plaatse. De dader is er na de steekpartij vandoor gegaan. Er is een burgernetmelding verstuurd om de dader op te sporen.