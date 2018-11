Driehonderd kinderen begeleiden Lee Towers met kerstsongs

Lee Towers is dit jaar special guest bij de feestelijke start van de kerstperiode in Rotterdam. Hij gaat vrijdag 7 december samen met driehonderd Rotterdamse kinderen kerstliedjes ten gehore brengen. Traditiegetrouw begint de kerstperiode met het ontsteken van de kerstboomlichtjes door Burgemeester Aboutaleb, op het Stadhuisplein.

Ieder jaar zijn er kinderkoren aanwezig bij de feestelijke start. Dit jaar wordt er een recordaantal van driehonderd kinderen bij elkaar gebracht door de Rotterdamse stichting ZangExpress.

De kinderen zijn momenteel op verschillende Rotterdamse scholen met hun leerkracht aan het oefenen op de liedjes. Dat doen ze aan de hand van oefenvideoclips. Het Christophoorkoor uit Rotterdam Zuid heeft samen met Lee Towers een videoclip van 'White Christmas' gemaakt.

Lee Towers was zo tevreden over de samenwerking met de kinderen, dat hij heeft gevraagd of ze ook willen meezingen tijdens zijn kerstconcert in Ahoy op 21 december.