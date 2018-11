Meldpunt Vuurwerkoverlast trekt de stekker eruit

Mensen met klachten over geluidsoverlast, schade of andere vuurwerkproblemen, kunnen niet meer terecht bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Volgens woordvoerder Arno Bonte is met de website inmiddels het doel bereikt.

Overlast van vuurwerk is op de politieke agenda gekomen en daar was het de makers van de website om te doen. "We wilden dat er op politiek niveau aandacht zou komen voor de problemen rond het vuurwerk'', zegt de Rotterdamse wethouder voor GroenLinks.

Lokaal verbod

Tot de oprichting van het meldpunt, was de politiek niet zo geïnteresseerd. "De Tweede Kamer en de verantwoordelijke minister waren lang niet bereid om maatregelen te nemen, maar dat is nu wel gebeurd. Gemeenten hebben nu de ruimte een lokaal verbod op te leggen."

De website is daarom overbodig geworden. "Dit zijn mooie ontwikkelingen en die willen wij de ruimte bieden. We vinden daar een website niet meer bij passen", zegt Bonte.

Andere regels

Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 gaan Rotterdam en Amsterdam de regels rond Oud en Nieuw veranderen. De steden worden vuurwerkvrij, met uitzondering van een paar aangewezen gebieden.Bonte hoopt dat veel meer gemeentes het voorbeeld van de twee grote steden gaan volgen. "Veel mensen willen af van de knallen en ongelukken. Ons doel was een vrolijke en veilige jaarwisseling en dat hebben we bereikt. We gaan zeker nog wel in de gaten houden hoe het dit jaar loopt. Maar we hopen dat de site niet meer nodig zal zijn.''