Vrouw pint week lang dagelijks 1000 euro met gestolen pas

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond onder meer aandacht besteed aan een babbeltruc in Rotterdam en een overval op een tankstation in Dordrecht.

Een 84-jarige man uit Rotterdam werd eind augustus slachtoffer van een babbeltruc. Een vrouw belde bij hem aan en vroeg of ze huishoudelijk werk kon doen. De man liet haar binnen.

Later bleken twee pinpassen uit de woning verdwenen te zijn. In de dagen na de diefstal, van 27 augustus tot en met 4 september, is iedere dag duizend euro gepind. Bureau Rijnmond toont beelden van de vrouw.

Overval

Wie is de man die deze zomer een tankstation aan de Merwedestraat in Dordrecht overviel? De dader dook op zondagavond 17 juni over de toonbank en bedreigde de caissière met een mes. Hij maakte een onbekend geldbedrag buit. Bureau Rijnmond heeft beelden van de overvaller.

Woninginbraak

Ook twee jongens die hun slag sloegen in een berging aan de Middenwetering in Krimpen aan den IJssel, staan goed op beeld. De jongens trapten de deur van een berging in en vertrokken met een volle boodschappentas met spullen. In de hal en berging zelf hingen echter camera's, die de jongens over het hoofd hebben gezien.

Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.