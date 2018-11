Deel dit artikel:













VIDEO: Magneet biedt helpende hand bij vondst harddrugs Foto: politie

De politie in Papendrecht is op vijf kilo harddrugs gestuit dat lag verstopt in een verborgen ruimte in een auto. Twee personen zijn aangehouden.

Agenten controleerden de wagen vorige week op de Parallelweg na een hit in het ANPR-systeem. De 19-jarige bestuurder bleek 815 euro cash bij zich te hebben, maar kon geen goede verklaring geven voor dit geld. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen. Vervolgens is zijn wagen doorzocht, waarbij een verborgen ruimte onder het dashboard werd ontdekt. Deze ruimte kon geopend worden met een kleine magneet, die een van de inzittenden probeerde mee te smokkelen. In deze ruimte bleek harddrugs te liggen. De bijrijder, een 23-jarige man uit Rotterdam. is ook opgepakt.