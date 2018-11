Sparta zonder Royston Drenthe tegen Jong PSV

Royston Drenthe mist vrijdag de confrontatie van Sparta met Jong PSV. De verdediger ontbrak vorige week ook al in Nijmegen tegen NEC. Dat duel eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Mohamed Rayhi en Bart Vriends zijn op de weg terug, maar gaan het duel met Jong PSV ook niet halen. Fankaty Dabo is eveneens geblesseerd. Wel heeft Henk Fraser weer de beschikking over Halil Dervisoglu, die is teruggekeerd van interlands met Jong Turkije.

Sparta - Jong PSV begint vrijdag om 20.00 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.