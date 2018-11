Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Elektronenmicroscoop helpt Erasmus MC vooruit in onderzoek naar kanker Hoogleraar Roland Kanaar De elektronenmicroscoop

Het Erasmus Medisch Centrum kan stappen maken in het onderzoek naar kanker, nu onderzoekers sinds enkele maanden een elektronenmicroscoop hebben. "We denken dat we binnen een jaar of vijf nieuwe chemotherapieën in de kliniek kunnen brengen", zegt hoogleraar moleculaire genetica, Roland Kanaar, van het Erasmus MC.

In samenwerking met RTV Rijnmond zamelde het Daniel den Hoed Fonds in de maanden mei en juni geld in voor kankeronderzoek. Het hoofddoel was om zo veel mogelijk geld op te halen voor een elektronenmicroscoop, waarmee kankercellen nauwkeuriger dan ooit onderzocht kunnen worden. Ook Eunice Bruyninckx droeg haar steentje bij aan de actie. Ze deed het hoogste bod op de functie van hoofdredacteur voor één dag bij RTV Rijnmond en mag daardoor donderdag mede bepalen wat er te zien, te horen en te lezen is op onze kanalen. Een bezoek aan de nieuwe microscoop mocht daarbij niet ontbreken. "Met het geld voor de actie Maak Kanker Kansloos is die microscoop aangeschaft, maar hoe ziet 'ie eruit en hoe werkt het?", vroeg de hoofdredacteur-voor-een-dag zich af. Probleem aanpakken "We willen met deze microscoop een belangrijk probleem aanpakken, waar veel kankerpatiënten mee te maken hebben", legt Kanaar uit. "Kankerpatiënten krijgen vaak chemotherapie. Daar reageert hun lichaam op. Maar op een gegeven moment zijn er een paar tumorcellen, die om deze therapie heen gaan en resistent worden." "We willen met deze microscoop een belangrijk probleem aanpakken, waar veel kankerpatiënten mee te maken hebben", legt Kanaar uit. "Kankerpatiënten krijgen vaak chemotherapie. Daar reageert hun lichaam op. Maar op een gegeven moment zijn er een paar tumorcellen, die om deze therapie heen gaan en resistent worden." "Wij kunnen, aan de hand van de vorm van dna-moleculen die we met deze microscoop kunnen zien, een nieuwe chemotherapie ontwikkelen die ook de resistente cellen kan aanpakken." Talent Een belangrijke stap in het onderzoek naar kanker dus. "We hebben veel talent rondlopen, dat met hart en ziel werkt om therapieën voor patiënten beter te maken", zegt Kanaar. "Je kunt nog zulke goede ideeën hebben, maar als je de juiste apparatuur niet hebt om die ideeën uit te voeren, ben je nog nergens." Een belangrijke stap in het onderzoek naar kanker dus. "We hebben veel talent rondlopen, dat met hart en ziel werkt om therapieën voor patiënten beter te maken", zegt Kanaar. "Je kunt nog zulke goede ideeën hebben, maar als je de juiste apparatuur niet hebt om die ideeën uit te voeren, ben je nog nergens." "Het is echt een combinatie van talent en apparatuur waarmee we de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten kunnen verhogen", legt Kanaar uit. De elektronenmicroscoop kostte zo'n zes ton. De inzamelingsactie droeg daar, met een totale opbrengst van bijna 500duizend euro, flink aan bij. "We zijn super blij met de actie Maak Kanker Kansloos." .