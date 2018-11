Calderwood tot winterstop trainer FC Dordrecht: 'Spelers laten leren van hun fouten'

De knop moet om bij FC Dordrecht. Na het ontslag van trainer Gérard de Nooijer wil interim-trainer Scott Calderwood vooral blije gezichten op de training zien. ''Laat de spelers fouten maken, maar laat ze leren van die fouten'', aldus Calderwood.

''Daar zijn we in gesprekken en ook op trainingen mee bezig. De spelers moeten het besef krijgen: we hebben kwaliteit en zijn talentvol, maar daar moeten we op een goede manier mee omgaan.''

De Schotse trainer constateerde dat Dordt de laatste weken in een neerwaartse spiraal zat. ''Alles valt op staat met een goed resultaat. Als er gewonnen wordt dan is het moraal en de beleving vaak groter. Met z'n allen hebben we tot nu toe niet gebracht wat we hebben gehoopt.''

Calderwood blijft in ieder geval tot de winterstop de trainer van FC Dordrecht. In januari gaat hij naar Schotland om zijn trainersdiploma te halen. Dat hoopt hij in augustus in zijn bezit te hebben.

Volgens Calderwood is er nog geen sprake van een eventueel trainerschap volgend seizoen. ''Ik ben aangesteld als assistent, dus ik weet mijn rol. Ik heb heel erg de ambitie en kan goed met deze groep werken, maar het is aan de club om dat in te vullen.''

Stankov

Aanvoerder Antonio Stankov werd zondag gebeld met het vervelende nieuws. ''Ik, en volgens mij de meeste spelers, hebben een goede band met Gérard. Als je niet veel wint, dan kan je het wel verwachten. De trainer is dan meestal het slachtoffer, ook al ligt het niet altijd aan de trainer.''

De verdediger is het dan ook niet helemaal eens met het statement van de club, waarin gezegd werd dat Gérard de Nooijer te veel van zijn spelers zou eisen. ''Ik denk dat de club een uitspraak heeft gedaan en dat hadden ze denk ik beter moeten bespreken of beter naar buiten moeten brengen. We zijn een professionele voetbalclub, dus je mag best wat eisen van je spelers. Misschien niet altijd op de goede manier, maar eisen mag zeker.''