Boijmans-kunst tijdens verbouwing ook te zien in Erasmus MC Deel van museum Boijmans van Beuningen, ontworpen door architecten Robbrecht en Daem - Foto: ANP

Tijdens de grote renovatie van museum Boijmans van Beuningen, is een deel van de kunst in verschillende bijzondere gebouwen in de omgeving te zien. Het Rotterdamse museum maakt nu ook bekend dat in het Erasmus MC kunst komt te hangen.

Het oude deel van het Boijmans-pand, het historische Van der Steur-gebouw met de toren, gaat vanaf 14 januari 2019 dicht. De nieuwere Bodonvleugel en de omringende zalen van Robbrecht en Daem gaan 27 mei dicht. Boijmans bij de buren Gedurende de renovatie exposeert het museum delen van de kunstverzameling 'bij de buren'. Dat er vanaf volgend jaar Boijmans-kunst te zien is in het Belasting & Douane Museum, het Chabot Museum, de Kunsthal Rotterdam, het Maritiem Museum, Museum Rotterdam, het Stedelijk Museum Schiedam en het Wereldmuseum was al bekend. Nieuw op het lijstje is het Erasmus MC. Welke kunst straks waar te zien is, is nog niet bekend.