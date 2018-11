Verdachten ontkennen in mega-drugszaak

Vier verdachten die vastzitten in een mega-drugszaak ontkennen iedere betrokkenheid. Een van de verdachten is een 31-jarige Rotterdammer.

Het gaat om twee transporten van in totaal 10.000 kilo cocaïne, met een handelswaarde van 200 miljoen euro. In beide gevallen zaten de verdovende middelen verstopt in containers met bananen uit Colombia. Justitie ziet een transportbedrijf uit Oosterhout als de spil in deze zaak.

De 55-jarige directeur en een secretaresse zitten vast. De rechter besloot donderdag de voorlopige hechtenis van alle verdachten te verlengen. "Ik heb nog nooit zoveel drugs bij elkaar gezien", zei rechtbankvoorzitter Jacco Janssen.

De verdachten zeggen niets af te weten van de cocaïnesmokkel en wijzen naar de ander. De Belgische chauffeur Luc B.(61) beweert dat hij slechts een opdracht van zijn baas heeft uitgevoerd. Dat geldt ook voor secretaresse Christel Van B.(33).

Tussenstop

Hun baas, transporteigenaar Paul van W., zegt dat hij een transport van Rotterdammer Faysal B. heeft overgeladen. Die zegt op zijn beurt dat de zending van Antwerpen naar Bleiswijk had moeten gaan. Hij vindt het vreemd dat er een tussenstop in Oosterhout is gemaakt om een container te openen en te lossen, bij het bedrijf van Van W.

Maar de directeur pareert dat weer door te zeggen dat Faysal B. wel degelijk de opdracht had gegeven de spullen naar Oosterhout te brengen. Het gaat in dit geval om een zending van 3500 kilo cocaïne.

Remmen

Het andere transport, van bijna 7000 kilo, verliep ook via Antwerpen naar Oosterhout. Daar zou de vrachtwagen slechts voor een controle van de remmen zijn blijven staan, zegt Paul van W. Hij noemt als eindbestemming Barendrecht.

Justitie maakt uit afgeluisterde gesprekken op, dat de verdachten wel degelijk wisten dat het om drugs ging. "Er worden specifieke dozen genoemd, die achterin de vrachtwagen stonden."

De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van de drugszaak pas in het najaar van 2019 plaatsvindt. Faysal B. benadrukte tijdens zijn slotwoord zijn onschuld. "Het is voor mij moeilijk te bewijzen dat ik iets niet wist. Mijn leven staat nu volledig op zijn kop."