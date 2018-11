Deel dit artikel:













Man met mes overvalt tankstation Merwedestraat Dordrecht

Tankstation Haan aan de Merwedestraat in Dordrecht is op zondag 17 juni overvallen. Dat gebeurt vlak voor sluitingstijd. Een man met mes springt over de toonbank en bezorgt de medewerker de schrik van zijn leven.

Bekijk de video: Tankstation Haan gaat om tien uur in de avond dicht. Op zondagavond 17 juni, om vijf voor tien komt er een man met een mes de shop in rennen. Hij springt over de balie en haalt geld uit de kassa. De medewerker van het tankstation heeft zichzelf dan al in veiligheid gebracht. De verdachte is een slanke man met een donkere huidskleur. Hij draagt een bodywarmer en sneakers met glimmende neuzen. U kunt bellen met de politie Rotterdam via : 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem kan ook : 0800-7000.