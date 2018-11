Duarte wil pad Dumfries volgen

Deroy Duarte maakte onlangs zijn debuut bij Jong Oranje en is vaste kracht bij Sparta. De jongeling kijkt op tegen oud-Spartaan Denzel Dumfries, die inmiddels bij PSV speelt en indruk maakt in Oranje. ''Het pad dat hij heeft bewandeld, speelt zeker in mijn hoofd'', zegt Duarte.

''Bij hem is het heel snel gegaan. Sparta, een tussenstap bij Heerenveen en nu bij een topclub. Daar denk je over na en natuurlijk kijk ik daar naar op. Maar we zien het allemaal wel. Ik moet gewoon blijven presteren en dan kan het misschien ook zo gaan.''

De pas 19-jarige middenvelder wordt al in verband gebracht met Udinese, uit de Italiaanse Serie A. ''Dat is ook voetbal. Die keuzes moet je maken. Het is moeilijk, maar ik denk dat ik genoeg verstand heb. En er zijn ook genoeg mensen om mij heen die er verstand van hebben. Dat gaat wel goed komen.''

''Ik heb altijd gezegd dat ik nog in de eredivisie wil voetballen. Op dit moment ligt mijn voorkeur wel daar. Misschien denk ik aan het einde van het seizoen weer anders. Misschien wil ik wel bij Sparta blijven of wil ik naar Udinese, om het maar even zo te zeggen. Dat moeten we allemaal nog zien'', aldus de Rotterdammer.

Duarte speelt vrijdag tegen het Jong PSV van oudere broer Laros. Een speciaal duel dus. ''Voor mij, voor mijn familie en voor mijn broer natuurlijk. Voorafgaand aan het seizoen ging ik al kijken wanneer ik tegen hem zou spelen. Ik kreeg veel vragen van familie en vrienden. Dus was ik er zeker wel mee bezig.''

Bekijk hierboven het volledige interview met Deroy Duarte.