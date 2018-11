Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man met vuurwapen rijdt in gestolen auto door Rotterdam Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden. De man reed in een gestolen auto op de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardijen én had een wapen bij zich.

Via cameratoezicht kreeg de politie een melding binnen dat er een gestolen auto door Vreewijk reed. Agenten gingen op zoek en zagen de wagen op de Spinozaweg stilstaan. De bestuurder leek druk bezig te zijn om iets te pakken of juist weg te leggen. HIj slingerde daarbij over de weg. De chauffeur kreeg een stopteken en werd aangehouden. In de jas die in de auto lag, zat het wapen. De recherche onderzoekt de zaak.