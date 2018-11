Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Justitie eist vijf maanden jeugdddetentie voor afsteken professioneel vuurwerk in Hellevoetsluis Archieffoto

Tegen drie jonge mannen uit Hellevoetsluis is donderdag tot vijf maanden onvoorwaardelijke celstraf in een jeugdgevangenis geëist voor het afsteken van professioneel vuurwerk rond de afgelopen jaarwisseling. Het trio was tegen de lamp gelopen, omdat ze filmpjes van hun geknal op YouTube hadden gezet.

Op de beelden was te zien dat de twintigers onder meer cobra's en mortierbommen afstaken. Ze deden dat op een veldje in een woonwijk en gebruikten daarbij geen mortierstellage. De grasmat en bomen in de omgeving liepen forse schade op. Vuurwerk dat niet afging werd nogmaals aangestoken met omstanders dicht er omheen of werd achtergelaten op straat. “De verdachten hebben zich de afgelopen jaarwisseling als een stelletje dollemannen gedragen”, zei de officier van justitie. Ze rekent het de mannen zwaar aan dat ze zich niet hebben bekommerd om de veiligheid van anderen. "Ze waren wel degelijk op de hoogte van de gevaren van dit vuurwerk, maar hebben alleen maar oog gehad voor het maken van een zo spectaculair mogelijke vuurwerkshow. “



Proeftijd

Twee van de drie verdachten zijn al eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld en liepen hiervoor nog in hun proeftijd. Daardoor komt de voorwaardelijke jeugddetentie, die zij eerder kregen, wat de officier betreft te vervallen en gaan ze nu voor vijf maanden de jeugdgevangenis in. Twee van de drie verdachten zijn al eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld en liepen hiervoor nog in hun proeftijd. Daardoor komt de voorwaardelijke jeugddetentie, die zij eerder kregen, wat de officier betreft te vervallen en gaan ze nu voor vijf maanden de jeugdgevangenis in. Voor de derde verdachte, zonder strafblad, vindt zij een werkstraf van 240 uur of 120 dagen vervangende hechtenis en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar een passende eis. Als stok achter de deur en om herhaling te voorkomen.



De rechtbank doet op 6 december uitspraak.