Gaslek bij bedrijf op Vondelingenplaat Fotografie Roald Sekeris

Bij een bedrijf aan de Petroleumweg in de Tweede Petroleumhaven in Rotterdam is donderdag een gaslek geweest.

De lekkage was in een testsysteem in een loods bij het bedrijf Euroloop. Er kwam aardgas vrij. De brandweer heeft metingen in de omgeving verricht, maar al vrij snel werd er niets bijzonders meer gedetecteerd.