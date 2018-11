Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hulpdiensten naar Vondelingenplaat om gaslek Fotografie Roald Sekeris

Bij een bedrijf aan de Petroleumweg in de Tweede Petroleumhaven in Rotterdam is donderdag gas gelekt. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Om wat voor gas het precies gaat, is nog niet duidelijk. Er wordt onderzocht of het lek is in te dammen, om de uitstroom van gas te verkleinen. Er is vooralsnog geen hinder voor naastgelegen bedrijven. De brandweer ventileert, waardoor er op het terrein al lagere waardes worden gemeten.