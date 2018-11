Bah, wat vies! Servies van fijnstof uit Rotterdam.

Servies van fijnstof, Rotterdamse Munt is verhuisd, 25 jaar Chabotmuseum en Mijn eerste moord in Chris Natuurlijk van 24 november.

Het servies met glazuur van fijnstof uit Rotterdam is bijna klaar. Het prototype is er.

Chris Natuurlijk drinkt een kopje koffie met Annemarie Piscaer en Iris de Kievit, de ontwerpers van Ser-Vies .

SerVies is samen met andere strijders voor schone lucht van Stadslab Luchtkwaliteit, genomineerd voor de Job Dura Prijs 2018 .

Munt en basilicum op het dak van de spoortunnel

Stadskruidentuin Rotterdamse Munt is verhuisd en zit nu bovenop het dak van de spoortunnel in Rotterdam-Zuid.Chris Natuurlijk krijgt een preview van de tuin die volgende week opent met een spetterend pioniersfeest

25 jaar Chabotmuseum

Precies 25 jaar zit het Chabotmuseum in de witte villa aan het Museumpark in Rotterdam. Het museum is ontstaan als particulier initiatief van het echtpaar Grootveld en heeft wisselende tentoonstellingen in het teken van werk van de Rotterdamse kunstenaar Hendrik Chabot. Mevrouw Grootveld-Parré schenkt de zogenaamde oorlogscollectie van Chabot aan het museum. In Chris Natuurlijk vertelt zij over de band met het museum en het werk van Chabot. Directeur Jisca Bijlsma vertelt hoe blij zij is met de renovatie van het museum en de schenking van de oorlogscollectie van Chabot aan het museum.

Mijn eerste moord

Schrijver Martin Michael Driessen is te gast in Chris Natuurlijk om te praten over zijn nieuwe verhalenbundel Mijn eerste moord

Luister zaterdag 24 november van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.