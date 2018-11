Jurist voor een dag de baas van RTV Rijnmond

Eunice Bruyninckx is op donderdag voor een dag hoofdredacteur bij RTV Rijnmond. Ze won deze speciale ervaring door het hoogste bedrag te bieden op dit veilingitem tijdens de actie Maak Kanker Kansloos van het Daniel den Hoed Fonds in samenwerking met RTV Rijnmond. De juriste arbeidsrecht bood maar liefst vierhonderd euro om voor een dag de baas van de redactie te zijn.

De keuzes die Eunice voor haar hoofdredacteurschap maakt, zijn de hele dag te lezen op Rijnmond.nl en om 17:00 uur te zien op televisie bij Rijnmond Nieuws. Eunice is bovendien te horen op Radio Rijnmond. In het programma Rijnmond Nu praat zij tussen 18:00 en 19:00 uur met arts Casper van Eijck over zijn onderzoek naar een therapie om alvleesklierkanker te kunnen genezen.

In het radioprogramma was al aandacht voor de elektronenmicroscoop in het Erasmus MC, die met behulp van de opbrengst van Maak Kanker Kansloos kon worden aangeschaft.



Maak Kanker Kansloos

Van 14 mei tot en met 23 juni trokken het Daniel den Hoed Fonds en RTV Rijnmond samen op in de strijd tegen kanker. Zij hebben iedereen in de regio aangemoedigd om zoveel mogelijk geld op te halen voor een elektronenmicroscoop.

Met dit apparaat kan beter onderzoek naar kanker worden gedaan, met name als de ziekte terugkomt bij een patiënt. Om de speciale microscoop aan te schaffen was veel geld nodig. Bekende Nederlanders en regionale beroemdheden riepen op tot actie en verrichten zelf ook de nodige inspanning.

Op 23 juni was de grande finale tijdens de Tour de Rotterdam en werd er een gigantisch bedrag van 497.105,- euro opgehaald.