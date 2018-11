Deel dit artikel:













Twee inbrekers slaan toe in Krimpen Inbraak_Krimpen_03 Inbraak_Krimpen_01 Inbraak_Krimpen_02

Aan de Middenwetering in Krimpen aan den IJssel wordt in één weekend twee keer ingebroken in hetzelfde gebouw. Eén keer in een woning en één keer in een kelderbox.

Bekijk de video: Een flat aan de Middenwetering in Krimpen aan den Ijssel is het doelwit van de inbrekers. Op zondag 5 augustus, half zes in de ochtend trappen ze de deur in van een kelderbox en verdwijnen met boodschappentassen. In hetzelfde weekend, van 3, 4 en 5 augustus is ook ingebroken in de woning, die hoort bij de kelderbox. De politie onderzoekt of de zaken met elkaar te maken hebben. De mannen op de foto worden gezocht. Tips zijn welkom via 0800-6070. Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.