84-jarige man bestolen in eigen woning

Een bijzonder tragisch verhaal. Een hoogbejaarde man krijgt hulp aangeboden van een vrouw die bij hem voor de deur staat. Die kan hij wel gebruiken en dus laat hij de vrouw binnen. U raadt het al: hij wordt bestolen. En niet zo'n beetje ook. Hij is 9000 euro lichter.

Bekijk de video:



Dit verhaal begint aan de Crocusstraat in Rotterdam Schiebroek. Op zondagmiddag 26 augustus wordt er aangebeld bij een 84-jarige bewoner van de straat. Zij komt hulp bieden, zegt ze. De man laat haar binnen want hij kan wel wat hulp gebruiken. Niet veel later is ze weer vertrokken.

De vrouw heeft de pinpassen van de man gestolen. En een dag later belt zogenaamd de bank om te melden dat de passen van meneer zijn gestolen. Dat klopt want de man ziet dat ze weg zijn uit zijn portemonnee. Dan vraagt de persoon aan de andere kant van de lijn om een pincode. En helaas geeft de man die ook. Zo gehaaid zijn de oplichters dus.

Er is in totaal 9000 euro van de rekening van de man gehaald. Op verschillende locaties. In Rotterdam Kralingen aan de Willem Ruyslaan, in Rotterdam Zevenkamp aan de Imkerstraat en in Rotterdam het Lage land aan de Hantje de Jongstraat.

De mensen op de foto pinnen met de pas van de man. Zij worden dus gezocht.

Belt u met 0800-6070. Of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.