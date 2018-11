Man neergestoken op Binnenwegplein Rotterdam

Twee mannen hebben een ontmoeting in de metro op weg naar Rotterdam Centrum. Het wordt een ontmoeting met grote gevolgen want de man met wie ze een gesprekje hebben, heeft het op ze gemunt.

Bekijk de video:

Op zaterdag 3 november, een kleine drie weken geleden, reizen twee mannen met de metro vanaf Zuidplein naar station Beurs in Rotterdam Centrum. In de metro raken ze in gesprek met een medepassagier. Het is een blanke man met een Rolex om zijn pols. Het is een nep-exemplaar. Hij wil het horloge verkopen aan de twee mannen, maar ze zijn niet geïnteresseerd.

De mannen stappen uit bij station Beurs en lopen richting Lijnbaan. De medepassagier, de man van de nep-Rolex, stapt ook uit en loopt de dezelfde kant op. De twee jongens hebber er geen lekker gevoel bij. De man is aan het bellen en niet veel later is hij in het gezelschap van iemand anders, een donkere man. Zij achtervolgengen de jongens en vragen om een vuurtje.

De route gaat via de Lijnbaan, naar de Karel Doormanstraat en naar het Karel Doormanhof. Ze voelen zich ongemakkelijk met de twee achtervolgers en lopen richting Oude Binnnenweg. Daar wordt één van jongens tegen de grond gewerkt en in elkaar geslagen. De andere jongen ontfermt zich over hem maar ook hij voelt plotseling pijn. Als hij zijn jas open doet ziet hij een grote bloedvlek. Hij is in zijn borst gestoken. De blanke en de donkere man zijn er dan inmiddels vandoor. Zij worden gezocht.

De mishandeling en steekpartij, zonder enige aanleiding, vond plaats op zaterdagavond 3 november om half acht op de hoek Karel Doormanstraat-Oude Binnenweg.

Dit is een behoorlijk ernstige zaak. Het was druk in de stad en er moeten mensen zijn die iets gezien hebben. De politie is bezig met het uitkijken van camerabeelden van dat moment, maar er is nu vooral sterke behoefte aan getuigen. Wie zijn de blanke man uit de metro en zijn donkergetinte handlanger?

U kunt bellen met de politie Rotterdam via 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000.