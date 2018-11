Deel dit artikel:













Nieuwkomer Doe Mee! Molenwaard 'fantastisch blije' winnaar verkiezingen Eric Spaans van Doe Mee! Molenlanden

Nieuwkomer Doe Mee! Molenlanden is met zeven zetels de grote winnaar van de verkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Molenlanden. "Het is fantastisch, we hadden het niet verwacht", zegt een blije Eric Spaans.

Doe Mee! Molenlanden is een versmelting van de Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen Molenwaard. Het is voor het eerst dat in het gebied een niet-christelijke partij de meeste stemmen krijgt. Volgens Spaans is het positivisme dat de partij uitstraalt bij de kiezers aangeslagen. Politiek leuk maken Spaans staat nummer zeven op de lijst en komt bij de Partij van de Arbeid vandaan. "Ik kom misschien niet eens in de raad, maar daar gaat het niet om. Wij willen de politiek weer leuk maken en we zijn nu met de meeste stemmen beloond." Spaans staat nummer zeven op de lijst en komt bij de Partij van de Arbeid vandaan. "Ik kom misschien niet eens in de raad, maar daar gaat het niet om. Wij willen de politiek weer leuk maken en we zijn nu met de meeste stemmen beloond." De nieuwe partij haalde zetel meer dan het CDA. De SGP en de Christenunie hebben ieder vijf zetels. De VVD heeft drie zetels en Progressief Molenwaard krijgt er één. De enige partij die geen zetels krijgt is de partij Jezus Leeft! Op 1 januari 2019 is de gemeente Molenwaard - de fusie van de gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard - een feit.