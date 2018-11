Straattandarts zet zich in voor mooie gebitjes bij dak- en thuislozen

"Ik ben er achter gekomen dat de nood hoog is in Rotterdam"

"Wij geven mensen een tweede kans, zodat ze in de samenleving weer geaccepteerd kunnen worden." Tandarts Didi Wittekoek laat op donderdagmiddag haar eigen praktijk achter zich, om zich als straattandarts in te zetten voor dak- en thuislozen in Rotterdam.

"We helpen ze hoofdzakelijk van de pijn af en maken mooie gebitjes", vertelt Wittekoek in de tandartspraktijk in het Erasmus MC. Op haar behandelstoel nemen dak- en thuislozen plaats die jarenlang niet naar de tandarts zijn geweest.

Deze mensen hebben vaak niet de mogelijkheid om twee keer per dag hun tanden te poetsen. Daar komt bij dat bij velen het gebit ook in een slechte staat is door verslavingen. "Ook een reden om niet naar de tandarts te gaan, is omdat ze zeer angstig zijn door nare ervaringen uit het verleden", zegt Wittekoek.

'Ik wil mensen graag helpen. Ik ben erachter gekomen dat ook in Rotterdam de nood hoog is." Didi Wittekoek

Haar werk als straattandarts doet ze vanuit haar hart. "Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika en heb als student veel ellende gezien. Ik wil mensen graag helpen. Ik ben erachter gekomen dat ook in Rotterdam de nood hoog is."

Donderdagmiddag is een jonge, dakloze vrouw in de praktijk aan de beurt. Al haar tanden en kiezen moeten getrokken worden. "Haar gebit is zo ver verwaarloosd, dat het niet meer te redden is. We gaan een prothese opmeten", legt Wittekoek uit.

Vergoeding

Een aantal behandelingen die de straattandarts uitvoert, worden door verzekeraars vergoed uit de basisverzekering. "Maar ik moet wel de techniekkosten kunnen betalen. Vaak regel ik dat via de verzekeringen, maar niet alles wordt goedgekeurd. Daarom zijn we ook bezig om fondsen te regelen. Elke cent is welkom in ieder geval", benadrukt ze.

De dame die donderdagmiddag in de behandelstoel ligt, is zeker niet de enige dakloze die wacht op een behandeling in het Erasmus MC. "We hebben een ongelooflijk lange wachtlijst, van wel weken", zegt Wittekoek. "We kunnen niet meer doen."

Dankbaarheid overheerst wanneer de dak- en thuislozen zien wat de straattandarts heeft gemaakt van hun gebit. "Ik krijg taarten en knuffels", zegt Wittekoek. "Ze worden vaak emotioneel. Wij geven de mensen een tweede kans om weer te solliciteren, om een partner te krijgen, om weer 'normaal' te zijn."