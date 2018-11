Museum RockArt in Hoek van Holland stelt Den Haag ultimatum

De verhuizing van het RockArt-museum van Hoek van Holland naar Den Haag komt steeds meer op losse schroeven te staan. Eigenaar Jaap Schut wil voor het einde van het jaar duidelijkheid over een locatie. Als dat niet komt dan gaat hij in gesprek met andere gemeenten. "We moeten nu eenmaal een volgende stap maken"

In maart van dit jaar werd bekend dat RockArt vertrekt uit het gebouwtje aan de Zekkenstraat in Hoek van Holland. Sindsdien is Schut in gesprek met de gemeente Den Haag. Er zijn meerdere locaties ter sprake gekomen, maar dat heeft nog niets opgeleverd.

"En nu hebben we dus een ultimatum gesteld", zegt Schut verder. "We zijn volledig uit ons jasje gegroeid en moeten verder. En ik vind echt dat we in Den Haag horen, want dat is beatstad nummer 1. Maar als zij niet willen dan houdt het op."

De kans dat RockArt er met Den Haag uitkomt noemt Schut nihil. "Maar wonderen bestaan. En het is niet zo dat we de deur dan dichtdoen voor Den Haag. Ze zijn dan alleen één van de steden"

Volgens Schut hebben zich inmiddels meerdere steden gemeld als mogelijke locatie voor het Rockmuseum. Daar zitten plaatsen bij als Almere, Den Bosch en ook Rotterdam. "Het is niet zo dat Rotterdam bovenaan staat. Als we voor eind december niks horen dan gaan we alle mogelijkheden naast elkaar leggen en overleggen wat er kan en wat er slim is. En dan zien we het wel."