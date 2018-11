Wethouder Sliedrecht: geen plek voor een pretpark

Het gemeentebestuur van Sliedrecht heeft een verzoek van een pretparkeigenaar om een park te mogen bouwen bij het baggerdorp afgewezen. Er is geen plek voor zo'n pretpark, laat wethouder Spek aan de gemeenteraad weten.

Het verzoek om een pretpark te bouwen kwam in de zomer van dit jaar. Eigenaar Ton Derks exploiteert op dit moment twee parken: BillyBird Park Hemelrijk in Volkel (Noord-Brabant) van 73 hectare en BillyBird Park Drakenrijk in Beesel (Limburg) van 55 hectare. De parken kennen binnen- en buitenrecreatie, met een achtbaan, waterrecreatie en horeca.

Derks was op zoek naar andere locaties voor een nieuw park en had zijn oog op Sliedrecht laten vallen.

Wethouder Spek laat weten dat hij onlangs een bezoekje heeft gebracht aan het park in Volkel. Tijdens dat bezoek trok de wethouder de conclusie dat voor zo'n park in Sliedrecht geen ruimte is. "Ook in afgeslankte vorm niet", schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Alleen een plek ten oosten van de N482 bij de Kweldamweg is nog beschikbaar, maar dan gaat het om een plek van slechts zes hectare. Ook Derks deelt de mening dat die plek te klein is voor een BillyBird Park.