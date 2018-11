Deel dit artikel:













Van Persie over beschikbaarheid voor Groningen-thuis: 'Van dag tot dag bekijken' Robin van Persie

Robin van Persie meldde zich donderdag weer op het trainingsveld bij Feyenoord. De aanvoerder keerde terug na twee weken afwezigheid, waarin hij ook de uitwedstrijd tegen Heracles miste. Of Van Persie zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen weer inzetbaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

"Ik heb vandaag buiten getraind met de fysio en dat ging goed, we bekijken het van dag tot dag", vertelt de aanvoerder tegenover RTV Rijnmond. Van Persie was donderdagavond aandachtig toeschouwer bij de boekpresentatie van 'Mooie Cor', de biografie van Cor Pot. "Het is echt een voetbaldier", vertelt Van Persie over Pot. "Cor is zichzelf, waar hij ook is. Soms lijkt het wel of je met een puber praat, hij heeft zulke sterke verhalen. Je hebt mensen waarbij het wel genoeg is als ze een verhaal voor de tiende keer vertellen, maar bij Cor blijft het leuk." Bekijk hierboven het hele interview met Robin van Persie.