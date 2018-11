Black Friday: geschenk uit de hemel voor shopliefhebbers

Winkelend publiek kijkt hier er dagen naar uit: Black Friday. Op deze dag pakken winkels flink uit met aanbiedingen en kortingsacties. In steden als Rotterdam wordt topdrukte verwacht en zet de RET extra lange metro's in.

Het fenomeen Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten.en valt een dag na Thanksgiving. Veel Amerikanen zijn dan vrij en storten zich massaal op de kerstinkopen.

Black Friday lijkt de laatste jaren ook in Nederland aan populariteit te winnen. Dat is ook in het centrum van Rotterdam te merken. "Een vriendje van mij gaat alles voor me kopen: schoenen en kleding", voorspelt een vrouw.

Maar niet iedereen staat te trappelen om de stad in te gaan. "Ik bestel vrijdag online, dan is het niet zo druk", stelt een shopster.

Een jonge man kan in elk geval niet wachten tot Black Friday. "Ik ben er altijd klaar voor", lacht hij. "Want ik ben zwart en altijd blij als het vrijdag is."