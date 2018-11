Cor Pot presenteert biografie: 'In eerste instantie dacht ik, waarom een boek over mij?'

Oud-trainer Cor Pot presenteerde donderdagavond in Wassenaar het boek 'Mooie Cor'. De assistent-trainer van Sparta in het vorige seizoen, had een biografie eigenlijk helemaal niet verwacht. "In eerste instantie dacht ik, een boek over mij? Maar ja, waarom ook niet."

"Ik heb zeker niet alles uit mijn carrière gehaald, maar ik ben wel heel tevreden", vertelt Pot verder. "Het is een erg leuk boek geworden." Pot reikte de eerste exemplaren van zijn kersverse biografie uit aan familie en goede vrienden, onder wie huidig FC Utrecht-trainer Dick Advocaat.

"Toen mijn vrouw bij me weg wilde en de scheiding zo goed als geregeld was, belde Dick prompt op om te vragen of ik mee naar Rusland (Zenit, red.) wilde. Ik zat nog bij de KNVB en moest van alles regelen, maar natuurlijk wilde ik met Dick mee naar Rusland", vertelt Pot over de vriendschap met Advocaat.

Geen meeprater

"We weten wat we tegen elkaar kunnen zeggen, hij is altijd leuk en open", vult Advocaat hem aan. "Ik heb op de bank genoeg ruzie met hem gehad, en dat is alleen maar goed. Hij had echt een eigen mening en was geen meeprater."

"Iedereen denkt aan de rijkdom en glorie, maar trainer zijn is ook een eenzaam beroep. Met Cor ben ik dan vaak samen gaan eten. Hij kon aan mijn hoofd zien of ik met rust gelaten moest worden of niet. Hij is een geweldige man om bij je te hebben", besluit Advocaat.

