Provincie blij met aanpak knelpunten verkeer en vervoer

Geld voor de ontlasting van de Van Brienenoordbrug, de versnelde verbreding van de A20 bij Nieuwerkerk en de aanpak van het spoor bij Schiedam. De provincie Zuid-Holland is meer dan tevreden met de uitkomsten van het overleg over grote infrastructurele projecten.

''Ik ben heel erg blij met de toezeggingen door de minister en de staatssecretaris'', zegt gedeputeerde Floor Vermeulen. ''In een paar jaar hebben een miljard aan investering naar onze provincie gehaald. Daar kunnen we veel mooie dingen van doen.''

Het onderzoek naar de de nieuwe oeverbinding die de Van Brienenoordbrug moet ontlasten is één van de successen. Ook de doorstroming van de Algeracorridor moet snel worden aangepakt.

A15

en A20

Vermeulen is ook blij dat de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem nog meer prioriteit krijgt. Het is een van de duurste files. Bovenop de al eerder gemaakte afspraken komt nog een extra pakket maatregelen.

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda zal in 2021 en niet pas in 2023 worden verbreed. De weg is nu een botlle-neck voor het verkeer van Rotterdam naar Utrecht.

Vermeulen: ''Met de aanpassing rond de Van Brienenoordbrug en de A16 Rotterdam (A13/A16) zetten we stappen. Dan zou het heel raar zijn als je de A20 niet meeneemt. Dat zou anders een soort van veredeld karrenspoor blijven.''

Spoor

Ook het spooremplacement Schiedam wordt met 40 miljoen (20 van het Rijk en 20 van de provincie) aangepakt. Dat moet er voor zorgen dat de intercity in Schiedam kan blijven stoppen.

Ook kan de internationale trein straks op spoor 1 in Rotterdam binnenrijden. Het oude spoor naar Hoek van Holland wordt gebruikt om tussen Rotterdam en Schiedam tot vier sporen te komen.

Verder komt er onderzoek naar de drukke spits op de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Gorinchem. De capaciteit van treinen en perrons moet wellicht worden vergroot om dat probleem te ondervangen.

Truckparking

Over truckparkings zijn ook afspraken gemaakt. Met behulp van onder meer Europees geld uit Brussel worden er duizend extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd. Als die er zijn, kan er ook hard worden opgetreden tegen chauffeurs die hun heil buiten die terreinen zoeken. Met werkgevers worden afspraken gemaakt om de chauffeurs te ontlasten.

Fiets en trein

Om gemakkelijk over te stappen van je fiets in de trein, zijn voldoende fietsparkeerplaatsen bij stations nodig. Naast uitbreiding van de capaciteit op diverse locaties wordt onderzoek gedaan naar voldoende fietsparkeerplekken op station Dordrecht.

Ook komt er extra geld van het Rijk voor de snelfietsroute Greenport Westland-Rotterdam.