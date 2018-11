Rotterdamse gemeenteraad wil snel besluit van Feyenoord.

De Rotterdamse gemeenteraad wil nu snel duidelijkheid van Feyenoord of de club nu wel of niet meedoet met Feyenoord City. Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering op het Rotterdamse stadhuis.

De gemeente Rotterdam hoopt dat Feyenoord nog deze maand een beslissing neemt over de stadionplannen die er nu liggen voor Feyenoord City. Als dat later wordt, dan ontstaat er vertraging en komt de oplevering van het nieuwe stadion in 2023 in gevaar.

Feyenoord wil eerst de businesscase aanpassen, het ontwerp van het stadion optimaliseren (moet anders vanwege oplopende bouwkosten) en ook de garantie dat er een vaste jaarlijkse vergoeding komt van minimaal 25 miljoen euro aan het spelersbudget.

Eigen financiering spelersbudget

De club is inmiddels zelf aan het onderzoeken of op een andere manier - via geldschieters en andere inkomsten -die 25 miljoen toch gevonden kan worden. Of die oplossing gaat lukken is bij wethouder Visser nog niet bekend. "We hebben natuurlijk informeel allerlei gesprekken met Feyenoord. Ik ben in afwachting van het formele voorstel dat de club aan ons zal doen toekomen. Dat zullen de club en het stadionbedrijf ook eerst nog met de beide raden van commissarissen moeten bespreken. Zo gauw als het daar akkoord bevonden is, komt dat bij ons terecht".

Extra tijd

Eigenlijk zou dat voor eind van deze maand moeten gebeuren. Toch wil de gemeente als er een grote kans op succes is, nog wel wat extra tijd geven. Maar dan moet de club ook wel beter gaan informeren met de poltiek, zo vinden diverse fracties.

Kevin van Eikeren van de PvdA. "De financiering van het hele project komt in een cruciale fase en dan verwacht je dat Feyenoord al zijn partners strak aan zich bindt. Maar nu schittert algemeen directeur Jan de Jong in afwezigheid. In de commissie is al gezegd dat er overal presentaties worden gegeven, maar voor de 45 vertegenwoordigers van de 630.000 Rotterdammers is even geen tijd. Jammer".

De verschllende raadsfracties willen ook dat Feyenoord meer werk maakt van de beloofde maatregelen om met de fiets of het ov naar de Kuip te komen. Dit moet de overlast voor de bewoners op de Veranda verminderen