Wie wordt de Rotterdamse politicus van het jaar?

Welke Rotterdamse politicus stak dit jaar boven de rest uit? Wie kreeg het meest voor elkaar? Kortom, wie mag zich de Rotterdamse politicus van het jaar noemen? Een vakjury, bestaande uit politiek journalisten, heeft drie genomineerden aangewezen.

Stephan van Baarle (DENK):

Kwam als een complete verrassing. Was een medewerker van de Haagse Tweede Kamerfractie. Volgens Ewoud Kieviet, een van de juryleden, is hij een 'ijzersterk debater', die een grote indruk heeft gemaakt'.

Kieviet: "In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen botsten hij en Joost Eerdmans regelmatig met elkaar. Maar na de verkiezingen blijkt hij ook prima te kunnen samenwerken met Leefbaar."

Ellen Verkoelen (50plus):

Ook een nieuwe lijsttrekker dit jaar, ook al had ze ervaring opgedaan bij het CDA. En in Rotterdam is ze hét politieke gezicht van 50plus.

"Met haar ene zetel verricht ze ongelooflijk veel werk", licht Kieviet toe. "Ze zoekt vaak de confrontatie met de collegepartijen VVD en het CDA, haar oude partij. Ze is vooral scherp op de financiële onderwerpen."

Vincent Karremans (VVD)

Wist vooral rondom de gemeenteraadsverkiezingen de aandacht op te eisen. Niet alleen door tijdens de campagne zich te laten fotograferen op een paard, wat hem tijdelijk de bijnaam Poetin aan de Maas opleverde. Maar tijdens de formatiegesprekken na de verkiezingen, was zijn rol doorslaggevend.

"Doordat hij besloot Leefbaar los te laten, kon deze coalitie gesmeed worden", zegt Kieviet. "Verder is hij een groot retorisch talent."

Onder de eerste winnaars van de titel Politcus van het Jaar zijn de huidige vice-premier Hugo de Jonge (CDA) en wethouder Sven de Langen.

In de jury zitten Mirjam de Winter (RTV Rijnmond), Ties Joosten (Follow the Money), Ewoud Kieviet (RTV Rijnmond) Antti Liukku en Monica Beek (AD/Rotterdams Dagblad) en Rachid Benhammou (OPEN Rotterdam).

De verkiezing Rotterdamse politicus van het jaar wordt georganiseerd door het Periklesinstituut, in samenwerking met Arminius. De winnaar wordt bekend gemaakt op 7 december.