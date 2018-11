Onderzoek: stedeling even hulpvaardig als dorpeling

Negen op de tien Nederlanders doen wel eens iets voor een ander. Dat blijkt uit onderzoek van bureau I&O Research, de NOS en de regionale omroepen. Er zijn geen grote verschillen naar regio: in alle delen van het land is men min of meer even hulpvaardig.

Gemiddeld doet 33% van de Nederlanders dagelijks of wekelijks wel iets en dat is zowel in de (zeer) stedelijke gebieden als de plattelandsgebieden het geval, zowel in de grote steden als Rotterdam en Dordrecht, de rest van het westen als in het oosten en noorden. In het zuiden ligt dit met 37% net iets boven het gemiddelde.

Grote steden

Er zijn wel verschillen naar regio, maar deze heffen elkaar gemiddeld weer op. In de steden zet men bijvoorbeeld de afvalcontainer minder vaak buiten voor de buurman dan in de middelgrote of niet stedelijke gebieden. Maar een eenzaam iemand gezelschap houden doen inwoners van de drie grote steden weer iets vaker. Hulp bij douchen of aankleden geven stedelingen net zo veel als mensen in de dorpen.

Joris Sparreboom uit Krimpen aan den IJssel helpt zijn moeder vijf keer in de week met alle hand- en spandiensten. Zijn moeder is 91 en 'oud en krakkemikkig'. "Ik doe het heel graag voor haar en vind het vanzelfsprekend", zegt hij. "Ze heeft altijd goed voor mij gezorgd en nu doe ik dat voor haar." Joris werkt in de zorg, dus het zit 'misschien' in zijn aard, maar hij heeft het ook van huis meegekregen.

"Je doet het gewoon"

Ook Sonja Tobé uit Vlaardingen helpt regelmatig mensen in haar omgeving. "Ik ga regelmatig met mijn zwager mee naar de dokter of instanties omdat hij sociaal een beetje onhandig is. Mijn zus is net weduwe geworden, die eet één keer per week bij ons. Verder helpen we onze oudere buren bij het onderhouden van de tuin en de dakgoot." Sonja vindt het vanzelfsprekend om die dingen te doen. "Je doet het gewoon omdat je het kan".

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat laagopgeleiden meer doen dan hoogopgeleiden. Zowel bij lichtere als zwaardere hulp doen lager opgeleiden significant meer. Van de lager opgeleiden zegt 41 procent iemand dagelijks of wekelijks te helpen, tegen 28 procent van de hoogopgeleiden. Vooral in de zwaardere categorieën (iemand gezelschap houden, helpen met aankleden of douchen) doen laagopgeleiden meer. De enige categorie waarin hoogopgeleiden beter scoren is iemand helpen bij de administratie, de financiën of de computer. Dat doet meer dan de helft van de hoogopgeleiden wel eens.

Sonja Tobé is zelf hoogopgeleid maar haar schoonouders waren dat niet. Van hen leerde ze dat het mooi is om veel voor anderen te doen. Mijn schoonouders hadden nauwelijks geld, maar ze hielpen iedereen de ze helpen konden, zelfs met geld inzamelen als het nodig was. Dat vond ik zo mooi dat ik die houding heb overgenomen."

Lager opgeleiden

“Het is wel eens verfrissend te zien dat lager opgeleiden er positief uitspringen”, zegt onderzoeker Peter Kanne van I&O Research. “Op veel gebieden – gezond eten, duurzaam gedrag, politieke activiteit – komen ze er vaak minder goed uit. Uit dit onderzoek blijkt dat lager opgeleiden wel beter voor elkaar zorgen dan hoger opgeleiden.”

Meer doen

Uit het onderzoek blijkt ook dat 58 procent van de Nederlanders wel meer zou willen doen voor anderen, vooral als het gaat om lichtere vormen van hulpverlening (vuilnisbak buiten zetten, planten of huisdieren verzorgen). Vrouwen willen best meer eenzame mensen gezelschap houden, mannen denken vooral aan helpen met de administratie of de computer of de afvalcontainer buiten zetten. Er is geen animo om hulpbehoevenden vaker te helpen met aankleden of douchen.

Ook van de mensen die nu niets doen, zegt 60 procent dat niemand ze vraagt om hulp. Eén op de vijf mensen heeft er echt geen zin in.