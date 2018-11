Festivals Rotterdam moeten borg betalen

Schade in het Park na Koningsdag

Rotterdamse festivals die gebruik maken van de publieke ruimte, zoals het park, moeten straks een borg betalen als ze een vergunning krijgen. Dat wil een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Die borg krijgen de ondernemers alleen terug als er geen schade is aan het park of plein waar het festival gehouden is.

De herstelkosten na een festival komen nu voor de rekening van de gemeente Rotterdam. Dat wil raadslid Dieke van Groningen (VVD) veranderen.

“Het zorgt ook voor veel irritatie bij ondernemers die het wel goed doen. Dus wij willen hiermee een positieve prikkel geven, als je het goed doet krijg je het geld weer terug."

Het gaat om de grote, zogenoemde B- en C-evenementen, waarvoor de gemeente een vergunning afgeeft. Eerder trok raadslid Van der Velden (PvdD) aan de bel toen het Park flink was beschadigd na een festival op Koningsdag.

99 dagen

Het Rotterdams Parkenoverleg stuurde deze week een brief naar wethouder Wijbenga van Buitenruimte vanwege de op- en afbouwtijden van festivals.

“Afgelopen zomer bezetten de festivals bijvoorbeeld 99 dagen delen van het Kralingse Bos”, schrijft de organisatie. “Terwijl dit publieke ruimte is.” Ook het Vroesenpark was afgelopen zomer lange tijd voor een deel niet toegankelijk vanwege festivals.

Ook dit punt van ergernis wil Van Groningen aanpakken. “Eéndaagse evenementen met een vergunning mogen maximaal nog zeven dagen op- en afbouwen”, zegt het raadslid. Ook hiervoor lijkt steun voor in de gemeenteraad.

Volgende week stemt de gemeenteraad over de Evenementenagenda van 2019.