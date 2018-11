Bart Nieuwkoop en Mikos Gouka in FC Rijnmond

Journalist Mikos Gouka schuift vrijdagmiddag aan in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad blikken we terug op de afgelopen interland-break en vooruit op de hervatting van de eredivisie.

Feyenoord speelt komend weekend thuis tegen FC Groningen. In de uitzending zenden we ook een reportage uit over Bart Nieuwkoop, die vanwege de schorsing van Jeremiah St. Juste ook in die wedstrijd nog zal starten als rechtsback van Feyenoord.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17:25 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de uitzending uiteraard terug te zien op onze website.