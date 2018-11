Ridderkerk tegen oeververbinding tussen Krimpenerwaard en Bolnes

Een nieuwe oeververbinding vanuit de Krimpenerwaard naar Bolnes hoeft niet te rekenen op de steun van de gemeente Ridderkerk. Het stadsbestuur zegt bij voorbaat al eventuele plannen te willen aanvechten.

''Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze verkenning leidt tot deze oeververbinding'', zegt wethouder Peter Meij (CDA). ''De plannenmakers vinden dan de gemeente Ridderkerk op hun weg, want wij zien niet hoe zo’n oeververbinding goed kan worden ingepast. De leefbaarheid van dit deel van onze gemeente is in het geding.''

Ridderkerk heeft in het verleden al meerdere keren aan de Metropoolregio en de provincie duidelijk gemaakt dat een brug naar Bolnes, waar later wordt aangesloten op de A38, niet acceptabel is. ''Alleen een tunnelverbinding onder voorwaarden is bespreekbaar. Je moet de oeververbinding niet kunnen zien en ruiken'', zegt Meij.

Als het aan Ridderkerk ligt krijgt na de verkenning de derde stadsbrug van Kralingen naar Zuid de voorkeur. Meij: ''Ridderkerk kan indirect baat hebben bij de stadsbruggen in Rotterdam.''