Mannen overvallen KPN-winkel Schiedam

Twee mannen hebben vrijdagmorgen de winkel van KPN aan de Passage in Schiedam overvallen. Ze gingen er door met een onbekend geldbedrag. De politie is op zoek naar hen.

De mannen, gekleed in het zwart en beiden in het bezit van een rode tas, kwamen even na half tien de winkel binnen. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen en eisten geld.

Meerdere mensen waren getuige van de overval. De overvallers hebben bij hun vlucht mogelijk gebruik gemaakt van een zwarte Volkswagen Up.