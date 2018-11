Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdam heeft primeur: honderden altviolisten in stad Aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt werd vrijdagochtend al druk geoefend

Zo'n 300 altviolisten van over de hele wereld zijn deze dagen in Rotterdam tijdens het International Viola Congress 2018. Het is voor het eerst dat het congres in Nederland wordt gehouden.

Kristofer Skaug van het Dutch Viola Society is trots dat het evenement hier wordt gehouden. "Wij zijn al jaren bezig om het hier te organiseren. Ik vind het daarom een hele eer." Skaug legt uit wat het congres voor altviolisten zo uniek maakt. "Het trekt een bijzonder publiek aan dat geïnteresseerd is in dit instrument. Het gaat dan om professionele muzikanten, maar ook studenten." De altviool is net iets groter dan de normale viool en heeft daardoor een andere klank. "Hij klinkt dieper omdat hij een kwint lager kan. Ook is het geluid veel warmer", aldus Skaug. Het eeuwenoude instrument is daarom nog steeds populair. "Er wordt steeds meer voor de altviool geschreven. Daar wordt ook tijdens het congres aandacht aan besteed." Tijdens het altvioolfeest worden workshops, lezingen en overdag - en avondconcerten gehouden. Het congres duurt nog tot zaterdag.