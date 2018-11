Deel dit artikel:













Playlist Muziek voor Volwassenen 24-11-2018 muziek-voor-volwassenen-03

Album van de Week is "We're All In This Together" van Walter Trout.

Verder in de uitzending veel Power Ballads van o.a. The Animals, Faith No More en Uncle Kracker.

Documenten: PlaylistDerksen181124