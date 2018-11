Roversfamilie pleegt honderden auto-inbraken: zelfs kinderen hielpen mee

Zelfs kinderen blijken door een roversgezin te zijn ingezet bij honderden auto- en camperinbraken op Goeree-Overflakkee en in Zeeland. Dat meldt de politie vrijdagochtend.

De zeven inbrekers werden half augustus in Domburg aangehouden. De politie vermoedt dat het gezin van half juli tot de aanhouding op 16 augustus verantwoordelijk is geweest voor misschien wel 160 inbraken aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust.

Het gaat om een man (43) met zijn 41-jarige vrouw en vier kinderen (15, 17, 18 en 20 jaar). De andere twee kinderen, een jongen (11) en een meisje van 1 jaar zijn geen verdachten in dit onderzoek.

Het politieonderzoek richtte zich aanvankelijk op het vaststellen van hun identiteit. Dit werd bemoeilijkt omdat ze geen Nederlandse nationaliteit of geldige identiteitsbewijzen hebben. Drie mensen hadden valse Italiaanse documenten.

De camper, waarin de verdachten reden, is in beslag genomen. In hun voertuig werden vele spullen aangetroffen: koffers, kleding, speelgoed, elektrische apparaten, laptops, telefoons, sieraden en geld.

België

Een van de kinderen bleek in opdracht van de vader bovendien geld met een gestolen pinpas te hebben opgenomen. Ook aan de Belgische kust zijn veel inbraken gepleegd, vooral in de periode voordat er in Nederland werd ingebroken. Vermoedelijk is deze familie daar ook voor verantwoordelijk.

Uit het onderzoek is gebleken dat de groep dagelijks parkeerplaatsen afstruinde en meerdere auto- en camperinbraken per dag pleegden.

Pleeggezin

De ouders en de twee meerderjarige kinderen zitten, in afwachting van de rechtszaak, nog vast. De minderjarige kinderen zijn in vrijheid gesteld en in een pleeggezin geplaatst. Zij zijn nog wel verdachte. Ook voor de twee kleinsten is onderdak geregeld.

Op dinsdag 4 december start de rechtszaak.