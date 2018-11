Podcast Rijnmond: 'Is er met Van Persie niet meer aan de hand?'

In de wekelijkse podcast praten RTV Rijnmond-verslaggevers Sinclair Bischop, Dennis van Eersel, Dirk Beers en Frank Stout over het voetbal in onze regio. Gaat Robin van Persie spelen tegen FC Groningen? Wie moet Gérard de Nooijer opvolgen bij FC Dordrecht?

Sinclair Bischop vraagt zich of waarom Van Persie zo vaak binnen traint. "Na Heracles verwachtte Giovanni van Bronckhorst dat hij er weer snel bij was. Dat blijkt niet zo en dan vraag je je af of er niet meer aan de hand is." Ook bespreken de mannen of dit de laatste wedstrijd van Bart Nieuwkoop in de basis van Feyenoord wordt of dat Jeremiah St. Juste moet terugkeren na zijn schorsing.

Ook gaat het over de verdediging van Excelsior. Geen club die meer tegengoals kreeg in de eredivisie. En kan Deroy Duarte hetzelfde pad bewandelen als Denzel Dumfries? Iets wat hij zelf heel graag wil.