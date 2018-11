PvdA Rotterdam wil ook metrotunnel

Als een tunnel de voorkeur krijgt bij een nieuwe oeververbinding tussen Rotterdam-Kralingen en Zuid, wil de PvdA ook een ondergrondse metroverbinding. De fractie heeft dit aangegeven in vragen aan het Rotterdams college.

Het tegelijkertijd boren van meerdere tunnelbuizen levert volgens de PvdA financieel voordeel op. De extra tunnel zou kunnen worden gefinancierd met geld van investeerders. Ook is een nieuwe metrolijn goed voor de ontwikkeling van Feyenoord City.

Verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) liet vrijdagmorgen in eerste reactie op de plannen weten dat een nieuwe oeververbinding een grote stap voor de regio is. ''Het geeft Rotterdam de mogelijkheid om grote knelpunten op te lossen.''

Bokhove verwacht dat over een halfjaar bekend is waar de brug komt te liggen. Ze is tevreden dat er ook wordt gedacht aan investeringen in extra openbaar vervoer en fiets. ''De route kan bijdragen om de toekomstige groei van Rotterdam en regio bij te benen.''